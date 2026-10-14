波兰国防部副部长马格达莱娜·索布科维亚克-恰尔内茨卡表示，她预计美国总统唐纳德·特朗普将在12月初就波兰境内的美国军事基地作出决定。她在电台节目中表示，RMF24报道。

美国的战略审查

索布科维亚克-恰尔内茨卡表示，美国正在对其在欧洲的军事存在进行战略审查。审查结果将于11月初提交给皮特·赫格塞思，并于12月初提交给唐纳德·特朗普。波兰官员预计届时将作出决定。

她指出，特朗普一段时间以来一直就波兰基地发出信号。同时，索布科维亚克-恰尔内茨卡强调，只有在美国总统签署相关文件后，该项目才会成为现实。

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波兰的准备工作

这位副部长表示，波兰政府行政机构正与美方合作。美方已了解基地的潜在选址，波方正在为该项目准备一项法律。

索布科维亚克-恰尔内茨卡还谈到了她与北约驻欧洲部队最高司令亚历克苏斯·格林克维奇将军的一次谈话。她表示，他对该项目持乐观评估，因此局势应在数月内明朗。

这位官员补充说，总统府和波兰政府在基地问题上立场一致。她称其将大幅加强国家安全，并表示波兰准备为这样的基地付费。

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