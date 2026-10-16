定居者在约旦河西岸致摄影记者受伤 — Cyprus Mail

在约旦河西岸，以色列定居者袭击了正在采摘橄榄的阿布法拉赫村居民。至少两人受伤，其中包括《华盛顿邮报》摄影记者海迪·莱文，她目前情况稳定。

据Cyprus Mail报道，根据路透社目击者的说法，约80名身穿黑衣、戴着面罩的定居者从山上下来，前往一片梯田橄榄园。其中一些人携带胡椒喷雾罐。定居者焚烧橄榄树，并向巴勒斯坦人投掷石块，后者随后也开始投掷石块。

记者受伤

袭击期间，至少两辆以色列军用吉普车穿过该地区。军方抵达后，袭击并未停止：以色列士兵向巴勒斯坦人方向施放催泪瓦斯。现场还听到了枪声，一名路透社摄影记者看到一名武装定居者开枪。

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袭击视频显示，莱文躺在一条土路上，双手护着脸，至少三名定居者在她周围。她表示，自己被推倒在地并遭到踢打。她指出，防护背心和头盔可能使她免于更严重的后果。巴勒斯坦同事进行了干预，随后医护人员先将莱文送往阿布法拉赫的一家诊所，之后送往拉马拉的一家医院。

橄榄收获期间的袭击

以色列定居点监测组织Yesh Din表示，自9月27日以来，至少发生了170起定居者袭击巴勒斯坦人的事件——大约自年度橄榄收获季开始以来。据该刊物报道，同一天，在图尔穆斯阿亚村附近，定居者袭击了正在采摘橄榄的农民，并烧毁了三辆汽车。

约旦河西岸居住着约50万名定居者和至少300万名巴勒斯坦人。联合国机构和大多数国家认为，以色列定居点根据国际法属于非法，而以色列拒绝这一认定，称该领土存在争议。

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