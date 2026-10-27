英国复杂领事事务特别特使阿利斯泰尔·伯特表示，国家劫持人质的事件正变得越来越多。他计划加强国际合作，以防止这种做法，The National报道。

与伙伴合作

伯特上个月被任命担任该职务。他表示，自己已与五眼联盟及波斯湾国家的同行会面。据他所说，他寻求加强受国家劫持人质做法影响的国家网络。

这名特使在英国议会外交事务委员会的议员面前发表讲话。他指出，此类事件的增加使国际社会更加关注共同应对这种做法的方式。

英国还希望明年主办五眼联盟国家人质事务特使核心小组会议。伯特认为，这可能提高伦敦对这一做法担忧的可见度。

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支持被拘留者家属

伯特表示，他的工作包括为被任意拘留或在监狱中遭受虐待者的家属提供额外支持。他还将就促成被拘留者获释的替代途径向政府提供建议。

与此同时，这名特使强调，他的职位不应取代领事部门的工作，后者在此类案件中直接与其他国家交涉。其中一宗备受关注的案件涉及英国人克雷格和林赛·福尔曼，他们在伊朗因间谍罪指控被判处10年监禁。这对夫妇和英国政府均否认相关指控，称福尔曼夫妇是无辜的游客。

曾在德黑兰埃温监狱服刑六年的前囚犯纳扎宁·扎加里-拉特克利夫支持任命伯特。但她同时担忧，这一新职位可能成为政府不采取其他措施营救被关押在国外人员的借口。

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