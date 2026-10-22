在奥斯陆会晤期间，美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在私下交谈中，向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表达了对其回应唐纳德·特朗普批评的不满。

“在特朗普总统与外国领导人打交道时，‘交通规则’很明确：他可以批评你。但如果你敢顶撞他，那你就倒大霉了，”该媒体报道中写道。

据媒体报道，此次白宫主人对泽连斯基回应其批评的方式感到不满。正因如此，特朗普才指示维特科夫和库什纳与乌克兰总统理清关系。 这一切发生在10月20日奥斯陆的一次闭门会议上。

特朗普的特别代表不仅斥责了泽连斯基，还声称他激怒了白宫主人。

“泽连斯基在讨论中偶尔会提出异议，因为美方对某些言论表示不满。 ‘我从未说过这话，’泽连斯基在某一刻坚持道，”一位因涉及私人谈话而要求匿名的知情人士透露了这些细节，该媒体写道。

记者们指出，在奥斯陆会晤的次日，当维特科夫抵达圣彼得堡与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京进行和平谈判时，特朗普对专制者和民主人士态度的反差变得更加明显。

在就释放仍被关押在俄罗斯监狱的美国人斯蒂芬·加巴德达成协议后，维特科夫出乎所有人意料地称普京为“人道主义者”。 稍后，特朗普表示，他赞同其特别代表在此问题上的观点。

特朗普与泽连斯基的新冲突

近日，美国总统公开指责乌克兰总统不愿结束与俄罗斯的战争。

《纽约时报》报道了此次会晤的详情。

视频：特朗普在白宫与记者发生口角。

《纽约时报》称，特朗普欲将记者逐出白宫。

特朗普对《华尔街日报》提起新的100亿美元诉讼。

在美国一场记者晚宴上，一名身份不明的男子向特朗普开枪，随后被捕。

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