中国驻菲律宾大使荆泉在马尼拉表示，若与菲律宾发生冲突，北京可以轻易获胜，但不会选择使用武力。Channel NewsAsia报道称，这名外交官于10月15日在菲律宾首都一所学校发表演讲后作出上述表态。

荆泉还称菲律宾国防部长吉尔伯托·特奥多罗的言论荒谬。特奥多罗在前一天称中国是地区问题的来源。中国大使同时指责马尼拉迫害中国工人和教师，但未提供具体事例。

菲律宾的回应

菲律宾外交部表示，大使的言论不太可能有助于改善困难的双边关系。该部门称，这名外交官的措辞选择不当，可能被视为对使用武力的隐晦威胁。

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菲律宾海岸警卫队发言人、海军少将杰伊·塔列拉此前将荆泉的声明形容为直接威胁。他表示，菲律宾海岸警卫队人员经常遭到中国船只的冲撞和水炮攻击。

南海争端

中国驻马尼拉大使馆证实了大使的言论，但指责塔列拉断章取义，并试图破坏双边关系。中国外交使团表示，北京寻求与菲律宾建立稳定关系。

中国声称拥有南海大部分海域的主权，但一项国际裁决认定这些主张没有法律依据。近年来，中国和菲律宾船只多次在该地区发生对峙；其中一些导致碰撞和人员受伤。上周，菲律宾海岸警卫队还指责中方阻碍在有争议浅滩附近对一名患病菲律宾军人进行医疗后送。

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