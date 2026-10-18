美国驻以色列大使迈克·赫卡比谴责了在被占领的约旦河西岸袭击《华盛顿邮报》摄影记者海迪·莱文的事件。他呼吁进行全面调查，逮捕涉案人员并追究其责任。

据The National报道，莱文在周五上午的袭击中受了重伤。赫卡比表示，这名摄影记者明确标识为媒体人员，且未携带武器。他称此次袭击是毫无意义的暴力行为，并要求依法严惩责任人。

袭击经过

《华盛顿邮报》表示，数十名蒙面人员在一次针对采摘橄榄的巴勒斯坦人的协同袭击中焚烧灌木丛并投掷石块，莱文遭到袭击。据该报报道，这名摄影记者被撞倒在地，遭到反复踢踹，她的相机和手机被夺走。

袭击发生后，莱文被送往拉马拉的一家医院。公开发布的照片显示，她躺在医院担架车上，左腿包着绷带，右膝有伤口。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

当局和外交官的反应

以色列总统艾萨克·赫尔佐格致电莱文，就袭击事件道歉，并呼吁调查该事件。以色列军方称这种暴力行为不可接受，并表示将调查相关事件。

周六还发生了一起涉及欧洲外交官和一名法国城市市长的独立事件。波兰外交部表示，初步信息表明，以色列定居者应对袭击外交车队负责，但波兰外交官没有受伤。法国外交部长让-诺埃尔·巴罗表示，一名法国城市市长也遭到袭击，按他的说法，袭击者是极端主义定居者。

就涉及外交官的事件，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的办公室表示，相关情况仍不清楚，要确定责任还需要更多证据。该办公室还指出，外交官的访问未与以色列安全部门协调。

关注我们在