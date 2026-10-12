在沙特阿拉伯与也门胡塞武装相互发动袭击的背景下，澳大利亚驻沙特阿拉伯利雅得大使馆呼吁人们留在室内、遵从当地政府的指示，并避免非必要出行。据澳大利亚广播公司新闻报道。

利雅得机场仍然关闭

利雅得哈立德国王国际机场在一系列袭击后于周末关闭。据该媒体报道，袭击造成14人死亡，另有超过320人受伤。

胡塞武装声称对这些袭击负责，并呼吁乘客和航空公司员工不要靠近沙特机场。机场关闭措施于周一延长，但沙特阿拉伯民航总局没有说明机场何时恢复运营。

由于袭击加剧，利雅得金融中心的公司让员工转为远程办公，市内学校则被要求改为在线教学。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对萨那的袭击

与胡塞武装作战的沙特阿拉伯领导的联军表示，正在拦截飞往沙特阿拉伯的无人机和导弹。与此同时，也门胡塞武装控制的卫生部代表阿尼斯·阿斯巴希表示，对该国首都萨那的空袭造成1人死亡、另有12人受伤。

他说，对萨那哈姆丹地区一家盐厂的袭击造成一名男子死亡、8人受伤。这名官员称，另一次针对住宅楼的袭击导致一名妇女和3名儿童受伤。胡塞武装媒体中心指责沙特阿拉伯发动了这些袭击，而沙特方面没有立即对此声明发表评论。

伊朗外交部重申，已准备好推动胡塞武装与沙特阿拉伯之间冲突的外交解决。该部发言人埃斯梅尔·巴加埃还表示，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐周日在电话交谈中与沙特同行讨论了局势。

关注我们在