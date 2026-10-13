法国驻沙特阿拉伯大使馆呼吁法国公民不要经由利雅得、吉达和达曼的机场出行，也不要在非必要情况下前往这些城市。该警告是在也门胡塞武装对沙特机场和石油设施发动一系列袭击的背景下发布的，France 24报道。

对法国公民的建议

该外交机构在声明中表示，强烈建议法国人不要前往或经由利雅得的哈立德国王国际机场、吉达的阿卜杜勒-阿齐兹国王机场以及达曼的法赫德国王机场过境。大使馆还建议，如非必要，不要前往这三座城市。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

战事升级

据该媒体报道，沙特阿拉伯领导的联军与伊朗支持的胡塞武装之间的对抗已升级。沙特阿拉伯近几周对胡塞武装发动了打击，并支持也门政府军的攻势，此前该组织上个月夺取了红海沿岸的战略地区。

沙特阿拉伯的航空交通受到干扰：在周六发生造成死亡的导弹袭击后，利雅得机场仍处于关闭状态，胡塞武装宣称对此负责。周二，联军还呼吁平民在计划中的军事行动前撤离位于也门首都萨那的Yemen Oil Company公司的Sabah中央站。胡塞武装发言人叶海亚·萨里表示，对萨那的打击将会在利雅得遭到“严厉且痛苦的”回应。

关注我们在