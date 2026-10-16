中国人民共和国驻爱沙尼亚大使馆就议员参加9月29日在塔林举行的庆祝中华民国（台湾）国庆日招待会一事，向爱沙尼亚议会发出外交照会。据ERR News报道。

议员参加招待会

该活动由台北驻拉脱维亚代表处举办。出席者包括爱沙尼亚议会议员马尔科·米赫克尔松、佩特尔·塔利、克里斯托·恩·瓦加、卡莱·拉内特、尤里·扬松、里娜·西库特、安蒂·波拉梅茨和埃韦琳·波拉梅茨。

中国大使馆在照会中提醒说，爱沙尼亚承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，并认为台湾是中国领土不可分割的一部分。该外交代表机构表示，爱沙尼亚政府已承诺不以任何形式与台湾建立正式或官方关系。

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议会小组的立场

中方声称，爱沙尼亚议会议员参加该招待会可能被视为与台湾进行官方互动，并与爱沙尼亚的承诺相违背。大使馆敦促议员遵守“一个中国”原则，并在涉及台湾的问题上谨慎发表言论和采取行动。

爱沙尼亚—台湾议会友好小组主席克里斯托·恩·瓦加表示，中国大使馆在小组成员参加与台湾有关的活动后发出外交照会，已成为一种惯例。他表示，爱沙尼亚不承认台湾是一个国家，也不打算改变这一立场，但将其视为潜在伙伴。瓦加还表示，该小组打算继续与台湾保持积极联系。

ERR News指出，中国大使馆此前已因爱沙尼亚议员与台湾的接触而发出照会。最近一次发生在去年夏天，当时爱沙尼亚—台湾议会友好小组访问了台湾。

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