乌克兰大使馆称华沙纪念碑上的铭文是俄罗斯联邦在混合战争框架内实施的挑衅行为

乌克兰驻波兰大使馆谴责了不明身份者向华沙“隔都英雄纪念碑”涂写“Slava UPA”字样的行为。 外交官们将此事件视为俄罗斯发动的“混合战争”的表现，旨在煽动乌克兰人与波兰人之间的敌意。

乌克兰驻波兰外交代表团在声明中指出：

“乌克兰驻波兰共和国大使馆谴责这一可耻的挑衅行为，同时也谴责任何形式的破坏公物、玷污纪念碑及类似行为，并强调此类行为绝不可容忍。 我们坚信，波兰执法机构将查明肇事者，并依据现行法律追究其责任。 我们认为，这一违法行为是俄罗斯试图不择手段地在欧洲各国（尤其是波兰）实施的‘混合战争’的表现。 其目的显而易见——在乌克兰人和波兰人之间播下仇恨的种子，破坏彼此间的互信，并削弱对乌克兰的支持”，大使馆在声明中指出。

鉴于此次事件，大使馆呼吁居住在波兰的乌克兰人，对那些以涂写标语、破坏财产或执行其他违法行为为由提供的“轻松赚钱”机会保持警惕。 大使馆还呼吁公民不要在社交网络和即时通讯软件上向陌生人透露个人数据，不要同意那些要求拍摄特定物体、放置或搬运包裹，或执行任务的可疑请求， 其真实目的被隐瞒的任务。该外交机构特别强调，有必要与儿童和青少年谈论被招募的危险，特别是那些以快速赚钱的承诺、威胁和勒索为手段的招募行为。

若收到实施违法行为的提议或受到威胁，大使馆建议不要执行此类指示，保留通信记录并向波兰警方报案。

“让我们尊重所在国的法律、历史记忆以及彼此的尊严。乌克兰与波兰的团结是我们共同的力量。不要让敌人破坏它，”乌克兰驻波兰外交代表处强调道。

需要指出的是，波兰议员米哈尔·雅罗斯的办公室此前曾遭涂鸦。

从沃伦到先贤祠：乌克兰与波兰争执的五大历史原因。

波兰境内纳粹迫害的受害者向德国社会发出了呼吁。

关注我们在