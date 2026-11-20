乌克兰驻意大利大使馆就意大利外交部关于该国政界人士被列入“和平缔造者”网站名单一事所提出的异议作出了回应。 乌克兰外交官强调，该网络平台并不反映乌克兰政府的官方立场，也不代表其利益。

使馆强调，“和平缔造者”网站并非乌克兰政府的官方信息来源，不属于乌克兰国家机关体系，亦无权代表乌克兰政府表态。

“该网站发布的信息并非乌克兰的官方立场，也不能被视为乌克兰国家机构的立场或决定的体现。 我们认为，试图利用非官方来源的信息来歪曲乌克兰的立场，或人为加剧双边关系中的紧张局势，这种做法是不恰当的，”该外交使团指出。

该声明是对意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼指示意大利驻乌克兰大使，要求乌克兰当局就“五星运动”党欧洲议会议员被列入 列入“和平缔造者”网站的“黑名单”一事，向乌克兰当局寻求解释。

11月16日，“和平使者”网站上出现了“五星运动”欧洲议会议员之一达尼洛·德拉·瓦莱的名字，他曾批评向乌克兰供应武器。 随后，德拉·瓦莱表示，“五星运动”派驻欧洲议会的整个代表团都被列入了该名单。

乌克兰驻罗马大使馆强调，“那些将‘希望成为事实’的内容包装成现实的偏颇评价和工具性解读”，不应成为政治操纵的工具，也不应损害两国关系。

大使馆在X平台发布的声明中提到了这一点。

波兰总统办公厅主任被列入和平使者数据库。

贡恰连科就自己被列入和平使者数据库一事作出了回应。

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