在美国南加州，马里布附近Bryson山火迅速蔓延，迫使当局在恩西纳尔峡谷地区下令疏散。这场山火于周四当地时间约17时在该市以北燃起，过火面积约81公顷。

马里布附近的疏散

这场山火威胁到洛杉矶县未成年人拘留和康复中心，该中心于周四晚间被疏散。圣莫尼卡山脉邻近地区发布了可能疏散的警告。据德国之声报道，山丘上空升起巨大的黑色烟柱，在数十公里外都能看见。

美国国家气象局预测，夜间阵风将增强，这可能加剧火势。洛杉矶县当局敦促居民遵从紧急指令，并在安全的情况下查看邻居是否需要帮助。

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其他火点

在洛杉矶以北的阿祖萨市，约200名消防员正在扑救另一场由大风助长的山火。火灾面积超过16公顷，但到中午时分，消防员成功阻止了火势进一步蔓延。圣加布里埃尔山麓附近地区的疏散令被改为警告。

此外，圣迭戈附近的彭德尔顿营军事基地发生的山火面积超过3.8平方公里，并威胁建筑物和基础设施。能源公司切断了加州各地约12.7万名用户的供电，以降低电力设备引发新的火灾的风险。气象预报员指出，目前的风力预计不会达到2025年1月Palisades和Eaton山火期间记录的强度，当时洛杉矶地区有31人死亡。

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