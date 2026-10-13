印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托下令加强扑灭森林和陆地火灾的措施，并强调要尽可能高效地利用资源。当局将主要工作集中在中加里曼丹省和南苏门答腊省，Channel NewsAsia报道。

超过6万人参与地面行动

据内阁秘书泰迪·因德拉·维贾亚称，超过6万人被投入地面行动。灭火工作还使用空中投水。

政治、法律和安全事务统筹部长杜东·阿卜杜拉赫曼表示，地面行动占主导地位，因为烟雾极其浓密，直升机难以抵达一些地区。他说，由军方、警方和其他部门组成的联合小组每天能够覆盖多达692公顷，人员将轮换以防止过度疲劳。

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未讨论援助提议

在总统府举行的会议上，未讨论马来西亚和新加坡提出的协助扑灭引发跨境烟霾的火灾的提议。此前，马来西亚副总理艾哈迈德·扎希德·哈米迪表示，该国提出提供一架消防飞机、三架直升机以及52名官员和工作人员。新加坡可持续发展与环境部长傅丽珊10月10日表示，如有需要，新加坡准备向印度尼西亚提供帮助。

普拉博沃还指示优先扑灭中加里曼丹丹戎普丁国家公园的火灾，该公园栖息着红毛猩猩和其他野生动物。据泰迪·因德拉·维贾亚称，廖内省、西加里曼丹省、占碑省和南加里曼丹省的情况正在改善。

印度尼西亚卫生部记录到，在8月18日至9月21日期间，受火灾影响地区出现近17.5万例急性呼吸道感染病例。其中超过4万例发生在五岁以下儿童中。

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