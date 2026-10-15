印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托于10月15日任命克里斯托梅·西亚图里将军为国家灾害管理局（BNPB）局长。他接替了苏哈里扬托。这是一个多月来内阁成员和高级官员的第三次人事调整，亚洲新闻台报道。

BNPB新负责人

克里斯托梅·西亚图里是印度尼西亚陆军将军。在获任命前，他自去年8月起担任拉丁因滕地区军事司令部司令。

BNPB是目前参与扑灭加里曼丹和苏门答腊土地及森林火灾的机构之一。这些火灾使该地区部分区域笼罩在烟霾中。

采购案

此次任命正值一起采购案件期间，该案涉及使用为BNPB应急准备所拨资金采购商品和服务。印度尼西亚肃贪委员会（KPK）在该案中拘留了5名嫌疑人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

被拘留者包括比马·塞蒂亚万，他是苏哈里扬托的弟弟。苏哈里扬托自2021年起担任BNPB负责人。

其他人事决定

同一天，普拉博沃还任命了新的国防、农业和移民副部长。萨蒂亚万·普贾特莫科出任国家泥炭地和红树林管理局新局长；他此前担任林业部自然资源和生态系统保护总司长。

9月14日，普拉博沃解除了财政部长普尔巴亚·尤迪·萨德瓦的职务，并任命其副手苏阿哈西尔·纳扎拉接任。在10月1日的人事调整中，总统任命了新的外交部长和工业部长、负责多个领域的统筹部长，以及政府部门和警察系统中的另外8名高级官员。这已经是普拉博沃自2024年10月20日就职以来的第八次人事调整。

关注我们在