在美国，美国公民自由联盟（ACLU）、全国妇女法律中心和女军人行动网络对国防部提起诉讼。这些组织要求提供有关女性在战斗岗位上效能研究的文件，Defense News报道。

该诉讼旨在迫使该部门执行维权组织提出的信息请求，说明委托开展这项工作的原因。这些组织希望获得有关研究范围、目的和方法的材料，以及五角大楼计划如何使用研究结果的信息。

该研究被委托开展六个月

今年1月，国防部将一项为期六个月的研究委托给非营利研究机构Institute for Defense Analyses，该机构主要由联邦政府资助。根据诉讼文件，该研究于2026年4月移交给约翰斯·霍普金斯大学应用物理实验室。

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JHU/APL的首席研究员是简·皮内利斯。诉讼文件指出，她曾撰写一项2015年为美国海军陆战队进行的研究，该研究报告了在男女混合编制单位服役的负面影响。

原告的论点

原告称，2015年的研究因设计缺陷和有偏见的分析而受到批评。正如诉讼文件所述，包括时任美国海军部长在内的批评者将该工作描述为试图证明男性在体能上的优势，而不是制定最低标准并检验谁符合这些标准。

ACLU妇女权利项目高级律师吉莉安·托马斯表示，国防部长皮特·赫格塞思曾多次在没有证据的情况下质疑女性在地面作战单位服役的能力。ACLU认为，公众有权了解开展这项新研究的原因，以及有关其结果的后续计划。

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