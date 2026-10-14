尼加拉瓜人权人士和政治犯亲属表示，截至9月底，至少68人因政治原因被拘押，其中31人被视为强迫失踪的受害者。TimesLIVE报道。

令亲属担忧其命运的人包括71岁的退役上校卡洛斯·布雷内斯及其69岁的妻子萨尔瓦多拉·马丁内斯。布雷内斯的女儿特尔玛居住在荷兰，自2025年8月起便不再收到父亲的回复。一名邻居发现他们位于马那瓜以南的房屋空无一人，当地居民则称，他们看到警方用巡逻车将这对夫妇带走。

特尔玛·布雷内斯表示，家人未从当局获得有关这对夫妇下落、健康状况或法律地位的信息。卡洛斯·布雷内斯曾与总统丹尼尔·奥尔特加并肩反抗索摩查独裁统治，但后来成为奥尔特加的批评者之一。2018年，布雷内斯因恐怖主义指控被监禁，10个月后获释。

联合国关于失踪事件的数据

联合国将强迫失踪定义为国家代表剥夺他人人身自由，随后隐瞒该人下落的信息。联合国专家表示，自2018年4月以来，他们已核实尼加拉瓜161起强迫失踪案件，持续时间从数天到数年不等。据其数据，自2018年镇压开始以来，至少8名因政治原因被拘押者死于羁押期间。

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联合国尼加拉瓜人权问题专家组成员里德·布罗迪表示，当局将强迫失踪作为恐吓被拘押者、其家属和社会的工具。奥尔特加政府此前曾称批评者为“法西斯分子”和政变支持者。尼加拉瓜政府、内政部、总检察院和军方未回应有关布雷内斯和马丁内斯案件的询问。

奥尔特加前盟友的案件

美洲人权法院在4月的一份报告中指出，其非正式获得了布雷内斯和马丁内斯因叛国罪被判处15年监禁的信息。亲属表示，他们未被告知这些诉讼程序。该法院呼吁尼加拉瓜当局保护这对夫妇及其他政治犯的生命，并提供有关他们下落的信息。

前上校维克托·博伊塔诺的妻子也报告了他的失踪。博伊塔诺是65岁的桑地诺运动老兵，于2024年4月在马那瓜被拘押后失踪。尤赫尼娅·巴列表示，武装警察和身着便装的人员未经逮捕令便在家中拘押了她的丈夫。六个月后，她前往意大利，并表示两年多来无人见过博伊塔诺。

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