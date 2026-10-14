在巴勒斯坦、被占领的约旦河西岸，巴勒斯坦人权组织Al-Baidar表示，一辆汽车和已收获的橄榄被没收。据阿纳多卢通讯社报道，该组织称，10月14日，以色列军人在拉马拉以东、代尔迪卜万和布尔卡两镇之间的阿布·沙里夫地区袭击了一名巴勒斯坦人，随后没收了他的汽车和橄榄。

希伯伦的建筑物被拆除

Al-Baidar还表示，在希伯伦省苏西亚村附近的加齐耶瓦地区，以色列军队拆除了农业建筑和设施。该组织评估称，这对用于农业活动的财产和设施造成了损害，并可能使农民更难在其土地上劳作。

据Al-Baidar称，在图勒凯尔姆省的代尔阿尔古孙镇，尽管数百名农民持有通行许可，他们仍不被允许前往隔离墙另一侧的土地收获橄榄。该组织指出，由于橄榄收获期有限，这些限制可能导致部分收成损失和经济损失。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

橄榄收获期间事件的数据

Al-Baidar还报告称，在希伯伦的泰勒马因地区，以色列占领者据其所称偷走了已经收获的橄榄。

巴勒斯坦反殖民化和隔离墙委员会周一表示，自10月初以来，已记录136起与橄榄收获有关、涉及以色列军队和占领者的事件。根据其数据，其中包括殴打、驱逐、恐吓、开枪、使用催泪瓦斯、拘留、偷窃橄榄和收获工具，以及破坏树木。

关注我们在