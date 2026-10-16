人权组织称阿尔-马纳西夫死刑判决获维持——《卫报》

人权组织表示，沙特阿拉伯最高法院维持了对优素福·阿尔-马纳西夫的死刑判决。这名年轻男子因沙特当局称其在15岁至17岁期间实施的行为而面临处决，《卫报》报道。

指控与判决

阿尔-马纳西夫于2017年被捕。针对他的指控包括参加支持什叶派少数群体宗教自由的示威活动，以及参加被沙特当局视为抗议活动的葬礼。

专门刑事法院是审理涉恐案件的封闭法庭，该法院认定阿尔-马纳西夫有罪并判处其死刑。根据慈善组织Reprieve的说法，他遭受酷刑并被迫签署虚假供词。该组织还称，他直到2022年才首次见到由国家指定的律师——即被捕五年后。

人权倡导者认为，最高法院的决定可能是避免处决的最后机会。阿尔-马纳西夫的家人没有公开评论此案，因为他们可能遭到迫害或逮捕。Reprieve及欧洲沙特人权组织的顾问杜阿·达盖尼表示，这家人如今只能等待。

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因未成年时行为被判死刑

2020年，沙特阿拉伯颁布皇家法令，废除对儿童适用死刑，并表示不会因成年前实施的犯罪判处人员死刑。与此同时，该国仍在多起被告为未成年人的案件中维持死刑判决。

根据Reprieve的数据，自2015年以来，沙特阿拉伯已处决至少17名在涉嫌违法行为发生时未满18岁的人。今年4月，该国以无致死后果的“恐怖主义”违法行为处决了阿里·阿斯-苏拜蒂及其叔叔穆斯塔法·阿斯-苏拜蒂。阿里·阿斯-苏拜蒂在被指控实施相关行为时年仅12岁。

独立的联合国专家此前曾对阿尔-马纳西夫案表示关切，并呼吁沙特阿拉伯立即停止计划处决那些因涉嫌在18岁前实施违法行为而被定罪的人。人权观察表示，因阿尔-马纳西夫据称未成年时实施的非暴力违法行为而处决他，将成为人权保护领域不可接受的低点。

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