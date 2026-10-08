在巴勒斯坦加沙地带，以色列与哈马斯停火开始一年后，当地没有一家完全正常运作的医院，也没有一台磁共振成像设备。以色列人权组织 Physicians for Human Rights Israel 表示，《国民报》报道。

医疗系统状况

PHRI 的报告指出，加沙地带人口超过200万，医疗系统的状况仅略有改善。重症监护病床数量仅增加了一张，从103张增至104张。

透析服务的可及性下降：提供该服务的医疗机构占12%，而2025年10月这一比例为17%。世界卫生组织记录了停火前七个月内针对医疗机构的128起袭击。

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患者撤离

根据加沙卫生部的数据，至少1,570名患者，其中包括264名儿童，在等待医疗撤离期间死亡。PHRI 将患者在加沙以外获得治疗的机会有限与以色列对边境的封锁联系起来；由于该封锁，需要出境接受治疗的人中只有一小部分能够前往国外治疗。

该组织还称，对药品和医疗设备供应的限制、对病人撤离以及医疗系统恢复造成的阻碍，是其认定为种族灭绝的一种行动模式的一部分。停火于2025年10月10日开始，是美国总统唐纳德·特朗普支持的和平计划的一部分。

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