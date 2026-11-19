美国国防部负责政策事务的副部长埃尔布里奇·科尔比在布鲁塞尔的一次会议上，对乌克兰袭击俄罗斯境内目标的行为表示不满。 他提前离开了会议，而德国方面则担心，华盛顿实际上已站在了莫斯科一边。

在乌克兰国防问题联络小组的会议上，五角大楼负责政策事务的副部长表示，美国反对对俄罗斯腹地发动打击。据他称，此类行动既无助于结束战争，也无法遏制俄军在前线的进攻。

随后，科尔比在未听取乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉的闭门报告前便离开了会议。据消息人士透露，该报告指出，对俄罗斯腹地的打击对战争进程具有重要意义。 随后，美国驻北约大使马修·维塔克在会议上代表美国发言。据一种说法，科尔比当时正赶去登机。

科尔比的声明令德国、英国及其他欧洲官员感到惊讶，他们认为对俄罗斯腹地的打击是有效的。

“在那间会议室里，美国是唯一支持俄罗斯叙事、而非乌克兰和其余联盟成员国立场的国家，”一位德国消息人士向该媒体透露。

该消息人士还指出，美国自己也在对伊朗境内实施打击。 德国国防部长鲍里斯·皮斯托瑞斯此前曾将科尔比的言论称为“愚蠢”，而英国国防部长韦斯·斯特里廷则表示，对俄罗斯腹地的打击削弱了普京的军事机器。

来源：《每日电讯报》

泽连斯基在拉姆施泰因会议上提议，将现有防空导弹与未来的军援交付进行交换。

此外，在以“拉姆施泰因”形式举行的第37次乌克兰国防问题联络小组会议上的在线发言中，总统弗拉基米尔·泽连斯基呼吁盟友通过提供额外战机来加强乌克兰武装部队空军的力量。

11月17日，在布鲁塞尔的北约总部，第37届“拉姆施泰因”格式乌克兰防务联络小组会议拉开帷幕。此次会议由该小组的联合主席国英国和德国共同召集。

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