澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼齐在亚太经济合作组织（APEC）峰会上呼吁俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京立即停止对乌克兰的战争。 他还指出，俄罗斯的侵略是导致全球贸易面临严重问题的原因之一。

在于中国举行的亚太经合组织峰会上发表讲话时，这位澳大利亚政府首脑直接向克里姆林宫领导人发出了呼吁。

“我向普京总统明确表示：停止战争。立即停止，”阿尔巴尼齐表示。

《卫报》指出，对于通常在表态时更为谨慎的澳大利亚总理而言，这种直率而强硬的措辞可谓相当大胆之举。

在讲话中，澳大利亚总理强调，当前有两场冲突对全球贸易产生了严重影响——俄罗斯对乌克兰的战争以及中东地区的对峙。

阿尔巴尼齐表示，中东地区的战事已对全球通胀产生影响。因此，实际上世界各国的生活成本都在急剧上升。

与此同时，俄罗斯对乌克兰的战争也对世界经济产生了类似的负面影响，给国际贸易制造了额外障碍，并加剧了经济问题。

《卫报》对此进行了报道。

11月19日，美国总统唐纳德·特朗普与侵略国俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在中国深圳展开了双边会谈。此次会晤是在亚太经济合作组织峰会期间举行的。

克里姆林宫披露了11月18日在中国深圳举行的美国总统唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京会谈的细节。双边会晤结束后，两国领导人未向记者发表联合声明。

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