保加利亚目前尚不具备在黑海水域探测和摧毁无人机的足够技术能力。 总理鲁门·拉德夫在“黑海2026：中东”会议上发表了上述言论。

据这位政府首脑称，现有的设备无法让保加利亚有效探测黑海沿岸全境的无人机袭击。 该国不时会得到盟国巡逻航空力量的协助，目前正与合作伙伴共同努力，组织对潜在威胁进行更定期的空中监测。

拉德夫还批评了那些不认同保加利亚军队技术能力评估的政客。 他将这些人比作地平说的支持者，并解释说，一台岸基雷达无法在100公里外探测到低空飞行的无人机，更不用说反射面积很小的海上无人机了。

总理的声明招致了反对派的批评。GERB党领袖博伊科·鲍里索夫称政府是“找借口的冠军”，并质疑如果该国防空系统连无人机都击落不了，其有效性究竟何在。

据保加利亚国家广播电台（BNR）报道，前外交部长丹尼尔·米托夫则呼吁拉德夫就袭击黑海船只的无人机来源及其归属问题明确表态。

自10月初以来，保加利亚经济区已有七艘船只遭到袭击。

视频：在保加利亚近海的黑海海域，一艘谷物运输船在遭遇无人机袭击后沉没。

据NDTV World报道，在保加利亚一艘遭无人机袭击的船只上发现了人类遗骸。

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