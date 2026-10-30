英国首相安迪·伯纳姆在地区权力下放峰会后呼吁，在英国各个地区采取协调一致的方式。他强调，在英格兰扩大向地区政府下放权力之际，苏格兰、威尔士和北爱尔兰不应被落在后面，据Anadolu Agency报道。

与斯托蒙特的谈判

伯纳姆对北爱尔兰首席部长和副首席部长未出席峰会表示失望。同时，他指出，与斯托蒙特的讨论将继续进行，以便将类似的权力下放方式推广到全国各地。

首相表示，英格兰的权力下放计划正在快速推进，预算还 предусматривает进一步扩大地区权限的措施。他表示，经济增长不能等待，英国各地居民都应看到就业状况和生活水平的改善。

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创新与青年就业

峰会还讨论了再工业化和就业支持。其中一个方向可能是将创新资金下放至地区层面。苏格兰和威尔士将自行确定其境内此类机制的结构，而英国政府和权力下放政府可以共同支持地区性结构。

会议特别关注青年就业问题。伯纳姆表示，苏格兰、威尔士和英格兰有太多年轻人失业，因此应尽可能将就业支持下沉到地方层面。在国家经济委员会会议后，各方将继续讨论向苏格兰和威尔士下放额外的就业支持权力。

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