英国首相安迪·伯纳姆在北拉纳克郡的一场活动中提议赋予苏格兰各地区更广泛的权力，包括将部分就业支持职能下放至地方层面。他还呼吁英国政府与苏格兰政府加强合作，以改善公共服务，阿纳多卢通讯社报道。

关于地区的提议

伯纳姆称，他的倡议是一项严肃且真诚的提议，旨在让地方社区获得更多控制权。他表示，有必要审视苏格兰地区层面的资源和决策权，以确保没有任何城市区域掉队。

首相指出，地区权力下放进程应更快推进。他警告称，一些苏格兰城市和城镇可能落后于英格兰北部地区，那里正在扩大地区权力。

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就业支持

伯纳姆提议将与工作和养老金部职能相关的权力移交给苏格兰。他支持建立本地化的就业支持模式，类似于英格兰正在实施的模式，但由苏格兰议会加以调整。

在伯纳姆发表讲话前，苏格兰首席大臣约翰·斯温尼表示，他有意与英国政府开展建设性合作，并支持尽可能向苏格兰议会赋予更多权力。伯纳姆呼吁两国政府专注于实际解决方案，而非宪法争端。他还指出，苏格兰居民与英格兰及其他地方的人们一样，正受到生活成本危机的困扰。

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