拉脱维亚总理安德里斯·库尔贝格同时受总统委托组建下一届政府，他将于10月28日与潜在的执政联盟伙伴举行会谈。他所在的政治联盟“联合名单”将于当天与现任执政联盟伙伴——民族联盟和新团结党——会面。

谈判日程

与民族联盟的会谈定于13:00举行，与新团结党的会谈定于15:00举行。“联合名单”还计划与议会中其他政党举行会谈，LSM English报道。

库尔贝格表示，组建政府将从就工作原则、改革清单以及对已取得成果的问责机制达成一致开始。他说，他希望组建一支目标明确、愿意作出艰难决定的团队。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

谈判推迟一周

正式磋商将在选举结束三个多星期后开始。此前计划于10月21日举行，但总理表示，由于紧急个人事务，他将不在拉脱维亚。因此，会议被推迟到下一周。

民族联盟议员亚尼斯·埃格利茨表示，目前讨论未来政府的组成仍为时过早，因为库尔贝格的提议尚不清楚。他指出，该党正在等待这一提议，并将提出自己的建议，而合作模式将在谈判期间确定。

公众领域曾讨论不同的政府方案：由两党或三党组成的联盟，以及有行业专家参与的少数派政府。库尔贝格没有排除任何一种方案，但否认未来政府中的职位已经分配完毕。

关注我们在