拉脱维亚总理安德里斯·库尔贝格斯表示，该国目前无法全面禁止来自俄罗斯联邦——侵略国——的粮食过境运输，也无法对这类货物实施计划中的铁路基础设施使用费上调300%。他在政府会议后作出上述表示，LSM English报道。

诉讼风险

库尔贝格斯表示，关税和过境运输问题属于欧盟的专属权限。拉脱维亚可以在特定条件下采取行动，但这会带来风险。政府成员获悉，禁止此类粮食过境运输可能立即引发金额介于2亿欧元至8亿欧元之间的诉讼。

总理还表示，俄罗斯粮食目前仍未受到制裁。据他称，这些粮食不属于俄罗斯，而属于来自美国、瑞士和日本的公司；这些公司也从波罗的海国家的农民手中收购粮食。

库尔贝格斯指出，立陶宛正参与一宗类似的、金额为120亿欧元的诉讼。根据他的说法，该国今年可能需要在这场争端中支付4.5亿欧元。

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呼吁欧盟采取行动

库尔贝格斯表示，他将于本周前往布鲁塞尔讨论这一问题。上周，他与爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔及立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达共同致信欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩。他们在信中呼吁禁止俄罗斯粮食经由欧盟过境运输。

库尔贝格斯表示，爱沙尼亚此前已实施国家制裁，禁止俄罗斯和白俄罗斯粮食过境运输，但在作出该决定时，当地尚未签订任何过境合同。他表示，在拉脱维亚，此类合同已签订，涉及30万吨。

9月17日，拉脱维亚议会紧急通过了《铁路法》修正案，使该国能够在年底前加快修订粮食过境运输的基础设施收费；相关文件中此类粮食的始发站标注为俄罗斯。这些规定将有效至2026年12月31日。政府还授权食品和兽医服务部门对过境粮食采样，并在实验室核查申报的原产国。

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