在日本，首相高市早苗接受了因卷入多起丑闻而辞职的农林水产大臣亚纳一夫的辞呈，并任命众议院议员武部新为其继任者。武部新代表北海道的一个选区，据《日本时报》报道。

丑闻后辞职

亚纳在周三众议院预算委员会会议后辞职。他表示，丑闻分散了国会的注意力，妨碍他履行部长职责。他担任这一职务仅一个月。

其中一桩丑闻涉及亚纳5月发表的言论：他称将削减对两个人口聚居地的预算支出，因为两地市长没有支持他。另一桩则涉及在竞选期间免费用巴士运送支持者，这可能违反《公职选举法》。

本周还出现报道称，亚纳据称向其竞选工作人员支付报酬，让他们致电选民并呼吁投票支持他。这也可能违反选举法律。政治评论员铃木哲夫表示，涉嫌违反选举规则对高市政府造成了严重打击。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对人事决定的质疑

亚纳的辞职加剧了外界对其任命的质疑，尽管此前已有争议。2024年，他因未在政治资金报告中申报1746万日元，被自由民主党暂停党内职务六个月。在最近的丑闻发生前，他已经不得不就此事回答国会质询。

铃木将这一情况与政府候选人审查可能存在的不足、危机期间首相顾问的工作以及内阁组建程序联系起来。8月，高市向至少两次赢得选举的自由民主党成员发出书面问卷，询问他们希望担任的政府职务。9月17日新内阁组建后，她表示，大多数任命符合政治人物本人的意愿。

新大臣的任务

在宣布任命武部新时，高市要求他发展农业、林业和渔业，支持农村和渔业社区的发展，并加强粮食安全。她列出的优先事项包括采用新技术，特别是植物工厂、陆基水产养殖以及利用人工智能分析卫星数据。

关注我们在