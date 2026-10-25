英国首相安迪·伯纳姆表示，他希望与公众就英国和欧盟之间可能恢复人员自由流动进行一场坦诚且基于事实的讨论。据《卫报》报道，该问题正在作为伦敦与布鲁塞尔建立新型关系计划的一部分加以考虑。

与欧盟关系的选项

伯纳姆此前表示，与欧盟达成的新协议可能意味着英国全面重返欧盟。他讨论的其他选项包括加入欧盟单一市场或关税同盟。加入单一市场将需要同意人员自由流动，而两种选项都意味着遵守某些欧盟规则。

与此同时，这位首相此前确认，他仍致力于工党2024年竞选宣言中的条款，该条款排除了恢复人员自由流动、加入单一市场和关税同盟的可能性。据该报报道，与欧盟关系的根本性变化可能必须推迟至下一次大选，预计将在2029年之前举行。

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移民与布鲁塞尔峰会

伯纳姆承认，人员自由流动曾与重大困难相关。不过，他认为过去十年欧洲移民的性质已发生变化，并强调了人们来到一个国家、随后返回家乡的移民模式与当前情况之间的差异。

11月20日，伯纳姆将在布鲁塞尔举行的峰会上与欧盟领导层会面。他还表示，人员自由流动对英国人具有相互的益处，尤其是对希望在欧洲生活一段时间的年轻人而言。与此同时，首相称，他无法想象建议英国加入申根区，或放弃英镑而改用欧元。

英国改革党领袖奈杰尔·法拉奇称首相的声明是对支持脱欧选民的背叛。保守党影子内政大臣克里斯·菲尔普表示，恢复人员自由流动将意味着失去对边境的控制。

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