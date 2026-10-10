在巴基斯坦，总理夏巴兹·谢里夫与伊斯兰神学者党（法兹尔派，JUI-F）领导人毛拉纳·法兹鲁尔·拉赫曼通电话，讨论了缓和联邦政府与开伯尔-普什图省当局之间紧张关系的可能性。据《黎明报》报道，政府首脑邀请拉赫曼前往总理官邸会面，后者接受了邀请。

总理办公室表示，会谈将在近期举行。谢里夫还祝贺拉赫曼完成副朝，即前往麦加的小朝觐。

恢复对话的尝试

此次通话发生在拉赫曼与反对派接触的背景下。10月3日，联邦当局与“巴基斯坦宪法保护运动”反对派联盟之间的谈判未能达成协议。主要分歧之一是反恐政策。

JUI-F代表阿斯拉姆·高里表示，拉赫曼并非担任调解人，而是担任对话的推动者。他说，该党的优先事项是让各方重返谈判桌。JUI-F还呼吁在议会大楼举行多党派会议，讨论政治和安全问题。

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巴基斯坦正义运动党（PTI）国民议会议员朱奈德·阿克巴尔此前证实，拉赫曼提出协助打破政府与反对派之间的僵局。他指出，PTI对这种参与方式持开放态度，尽管拉赫曼并未提出具体的谈判模式。

围绕省级安全的争议

由巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派，PML-N）领导的联邦政府与开伯尔-普什图省的PTI省政府在若干问题上存在冲突，首要问题是反恐。PTI称，该党被排除在省级安全决策之外；联邦当局对此予以否认。

联邦部长们还批评PTI在开伯尔-普什图省面临安全挑战之际筹备前往伊斯兰堡的抗议游行。新闻部长阿塔乌拉·塔拉尔指责省政府管理不善，并称用于发展的资金据其说法被花在组织抗议活动上。

此外，夏巴兹·谢里夫还会见了总统阿西夫·阿里·扎尔达里。双方讨论了总体政治局势和国内安全问题，并同意于10月13日分别举行国民议会和参议院会议。

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