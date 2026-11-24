波兰总理唐纳德·图斯克与六位欧洲领导人共同签署了一份呼吁书，呼吁不要向来自俄罗斯联邦——侵略国——和白俄罗斯的运动员发放签证，以参加在欧盟境内举行的赛事。据RMF24报道。

致欧盟领导层的呼吁

这封信致欧盟理事会主席安东尼奥·科斯塔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩。除图斯克外，丹麦、爱沙尼亚、芬兰、瑞典和拉脱维亚的总理，以及立陶宛总统也签署了该信。

呼吁书的作者认为，克里姆林宫将把允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加欧洲赛事视为一场胜利。他们认为，这也将意味着逐步接受俄罗斯对乌克兰的侵略。

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关于签证规则的提议

欧洲领导人提议在欧盟签证指南中确立共同规则。他们指出，修改《签证法典》需要时间，因此呼吁立即采取行动。他们计划在本周末举行的下一次欧盟峰会上阐述自身立场。

制裁框架内的倡议

此前，乌尔苏拉·冯德莱恩公布了针对俄罗斯的第22轮制裁方案。拟议限制措施包括，禁止俄罗斯队伍和以俄罗斯国旗参赛的运动员参加欧盟境内的体育赛事。

布鲁塞尔还提议禁止展示俄罗斯官方标志，限制俄罗斯赞助商向欧洲体育和文化组织提供资金，并禁止俄罗斯人进入欧洲体育联合会的管理机构。制裁要生效，必须得到所有欧盟成员国的一致批准。

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