在瑞典，议会议长安德烈亚斯·诺伦委托代理首相乌尔夫·克里斯特松尝试组建新政府。他获得一周时间，就组建多数派政府进行谈判，《瑞典本地报》报道。

议会力量格局

在其右翼阵营于9月13日的议会选举中落败后，克里斯特松一直领导看守政府。中左翼反对派阵营在议会赢得176个席位，而包括反移民政党“瑞典民主党”在内的克里斯特松右翼阵营拥有173个席位。

中左翼阵营的四个政党此前已多次尝试就组建政府达成协议，但均未取得结果。克里斯特松本人承认，组建多数派将十分困难，因为议会席位分布并未改变。

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此前的尝试

此前，议员们否决了中央党领袖伊丽莎白·坦德·林格维斯特出任首相的提名。投票前，她告诉议长，自己未能组建一个有左翼和右翼政党参与的政府。

政治分歧阻碍两个阵营获得必要支持。尽管中左翼政党合计拥有多数席位，但中央党拒绝与社会主义左翼党合作。与此同时，左翼党坚持表示，只有自身参与其中，才会支持左翼政府。

对坦德·林格维斯特的投票是第二次针对首相候选人的投票。10月15日，议员们还否决了社会民主党领袖玛格达莱娜·安德松的提名。议会议长最多可将四名首相候选人提交表决，此后必须举行新的选举。

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