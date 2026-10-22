波兰总理唐纳德·图斯克决定向警察卢卡什·申发放额外补贴。申与搭档一起从霍茹夫一栋燃烧的住宅楼中疏散了17人。政府首脑的这一决定由Interia报道。

图斯克在社交平台X上表示，申从被大火吞噬的建筑中带出了17人，并为此付出了自己的健康代价。总理称，额外的资金保障将从总理专项资金中提供。补贴金额尚未说明。

霍茹夫火灾

火灾发生于2025年8月，地点在霍茹夫的莫尔钦卡街。接到报警时，申正在执勤，并与搭档帕特里克一同抵达现场。火势迅速蔓延，部分居民仍留在公寓内：一名女子被困、无法从出口离开，另一名女子则被锁在住所内。

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警察没有等待增援抵达便开始疏散。两人共带出17人。一名男子在火灾中死亡，而据该媒体报道，他的伴侣通过从二楼窗户跳下逃生。

警察的健康状况

申本人乘坐救护车离开现场。起初，医生预计其不受控制的肌肉运动症状会消失，但火灾两个月后，他被诊断患有兰斯—亚当斯综合征，这是一种由缺氧引起的罕见且无法治愈的脑部疾病。

2026年8月，医疗委员会认定这名警察完全不适合继续服役。申在接受Wirtualna Polska采访时还表示，他在火灾后正经历创伤，并一直等待有关伤残养老金的决定，该养老金由波兰内务部养老金管理机构发放。

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