新加坡总理黄循财将于10月18日至22日对卡塔尔和阿拉伯联合酋长国进行正式访问。这将是他就任政府首脑后首次访问中东地区，亚洲新闻台报道，并援引新加坡总理公署消息。

在卡塔尔举行会谈

此次行程的第一站将是10月18日至20日访问卡塔尔。黄循财预计将与埃米尔谢赫塔米姆·哈马德·阿勒萨尼会面。双方还将共同主持卡塔尔—新加坡高级别联合委员会第九次会议，该委员会是发展双边合作的主要机制。

这位新加坡总理还预计将与卡塔尔首相兼外交大臣谢赫穆罕默德·阿卜杜勒拉赫曼·贾西姆·阿勒萨尼会面。新加坡总理公署表示，此行将有助于就中东局势发展交换评估，重申对对话和外交的支持，并加强在能源安全和经济韧性领域的合作。

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此次访问正值中东持续冲突背景下，该冲突扰乱了对新加坡的液化天然气供应。根据世界银行数据，卡塔尔供应新加坡约25%的液化天然气进口。该国约95%的发电依靠进口天然气，包括液化天然气和来自邻国的管道天然气。

在阿联酋举行会晤

自10月20日起，黄循财将前往阿联酋阿布扎比，预计将与阿联酋总统兼阿布扎比统治者谢赫穆罕默德·扎耶德·阿勒纳哈扬会面。他预计还将与阿布扎比王储兼该酋长国执行委员会主席谢赫哈立德·穆罕默德·扎耶德·阿勒纳哈扬，以及副总理、财政部长兼迪拜副统治者谢赫马克图姆·穆罕默德·拉希德·阿勒马克图姆会面。

代表团将包括外交部长维维安·巴拉克里希南、能源、贸易和工业部长陈诗龙，以及外交和内政事务政务部长祖尔卡奈因·阿卜杜勒·拉希姆。黄循财不在期间，副总理颜金勇将代理总理职务。

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