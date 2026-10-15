日本首相高市早苗否认了俄罗斯这一侵略国在日本记者今井由纪于萨哈林岛被拘留后提出的间谍指控。根据《莫斯科时报》的报道，俄方称，《北海道新闻》记者是在为日本情报部门的利益行事。

俄罗斯联邦安全局的指控

俄罗斯联邦安全局表示，今井出于情报目的收集并存储了有关该国防御能力的信息。该特务机关称，这些信息据称可能被用于损害俄罗斯的安全。

高市早苗对记者表示，关于该记者为日本情报部门工作的说法不符合事实。她补充说，今井被拘留的具体情况目前尚未完全明朗。

东京的回应

日本内阁官房长官木原稔表示，日方无法与今井取得联系，并且仅在莫斯科正式通知后才得知他被拘留。

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日本外务省召见俄罗斯驻东京大使尼古拉·诺兹德列夫，以表达抗议。作为回应，这名外交官称，日本情报机构据称会让私人人士，包括获准在俄罗斯采访的记者，参与收集机密信息。

日本首相表示，东京将专注于保护日本公民。《北海道新闻》指出，其记者的安全是首要优先事项。

补充背景

今井被拘留之际，俄罗斯与日本之间长期存在争端。由于围绕千岛群岛的领土争议，两国在第二次世界大战后至今仍未签署正式和平条约；日本将这些岛屿称为北方领土。

几天前，日本执法人员在大阪拘留了一名与国际Qilin勒索软件团伙有关联的28岁俄罗斯公民，并将其引渡至德国审理网络犯罪案件。

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