哥伦比亚总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚在41名被拘留者从该市一处警察拘留设施逃脱后，解雇了圣玛尔塔警察指挥官杰森·海尔·洛佩斯·普埃托上校。逃脱事件发生在10月12日凌晨约1时。The Rio Times报道。

逃脱者中包括马里奥·亚历杭德罗·门德斯·阿吉拉尔，绰号“蒙戈洛”。当局称他是武装组织内华达山脉征服者自卫军（Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada，简称ACSN）的领导人之一，该组织也被称为Los Pachenca。他的罪责尚未被确定。在解释这项人事决定时，总统还提到警方未能应对塔萨赫拉的道路封锁，并表示其政府没有怯懦的容身之地。

搜捕逃脱者

马格达莱纳省当局悬赏最高5000万哥伦比亚比索，缉拿“蒙戈洛”和另一名绰号“埃尔·瓜希罗”的逃脱者。圣玛尔塔市长卡洛斯·皮内多·奎略10月13日晚表示，12名逃脱者已被再次拘押，29人仍在逃。

此次逃脱发生在政府针对ACSN开展行动的背景下。9月，德拉埃斯普列利亚退出了与该组织的谈判，并在该组织宣布武装罢工后，下令加强圣玛尔塔的军事部署。据The Rio Times报道，总统称该市部署了2500名安全人员，并已拘留23名涉嫌参与该组织的人员。

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针对ACSN的行动

政府悬赏30亿哥伦比亚比索，征集能够导致抓获ACSN领导人弗雷迪·卡斯蒂略·卡里略、绰号“皮诺乔”的信息。当局认为他是该组织的主要领导人。

10月13日，总统表示，与美国缉毒局合作的警察和军方人员在泰罗纳国家公园附近查获了约一吨可卡因。他将这批毒品与ACSN联系起来。

人权活动人士莱尔贝尔·迪马斯·巴斯克斯对El Espectador表示，此次逃脱可能与仓促将被拘留者转移至一处尚未准备好接收他们的临时中心有关。冲突研究人员路易斯·费尔南多·特雷霍斯则对该媒体表示，这一事件表明市政当局的能力不足。

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