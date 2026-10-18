应总理夏巴兹·谢里夫邀请，马尔代夫总统穆罕默德·穆伊祖将于10月20日至22日访问巴基斯坦。此访将是11年来马尔代夫总统首次对巴基斯坦进行国事访问，并将在两国建交60周年之际举行。

据《快报论坛报》报道，穆伊祖将由第一夫人萨吉达·穆罕默德、部长和高级官员陪同。马尔代夫总统将会见巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里，后者将为他举行国宴；穆伊祖还将与夏巴兹·谢里夫举行小范围和扩大范围会谈。

会谈议程

双方计划审议双边关系的全方位议题，以及深化贸易、投资、医疗保健、教育、旅游和农业合作的机会。已宣布的议题还包括国防、海上安全、气候变化以及两国公民之间的联系。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两国领导人还将就共同关心的地区和国际问题交换意见。

商业论坛和可能达成的协议

此次访问期间计划举行巴基斯坦—马尔代夫商业论坛。其目的是加强两国商界之间的联系，并寻找贸易和投资的新机会。

巴基斯坦外交部门预计将在双边合作的不同领域签署一系列协议和谅解备忘录。9月，马尔代夫人民议会议长阿卜杜勒·拉希姆·阿卜杜拉也曾访问巴基斯坦；当时双方同意加强议会间互动和两国公民之间的联系。

关注我们在