厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚宣布，计划于11月1日至10日在该国沿海省份实施宵禁。这些限制措施作为新一轮打击有组织犯罪特别行动的一部分被宣布，阿纳多卢通讯社报道。

11月的新限制措施

诺沃亚在接受Radio Centro采访时作出上述表示。他没有说明具体哪些沿海省份将受到限制措施影响，也没有说明限制将在哪些时段生效。政府尚需发布行政法令，使宵禁制度正式化。

总统表示，这将是厄瓜多尔今年第四次实施宵禁。计划中的限制时期恰逢11月初的节日。

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此前行动的结果

诺沃亚表示，9月17日至30日在瓜亚斯省、洛斯里奥斯省、马纳比省和埃尔奥罗省实施的宵禁使犯罪率下降了40%。当时，人员流动在当地时间午夜至5:00期间受到限制。

总统还报告称，敲诈勒索案件有所减少，并表示安全行动通过打击犯罪团伙的资金和领导层，削弱了这些团伙。他说，9月执法人员缴获了超过8吨毒品，他估计犯罪组织因没收而遭受的损失约为4亿美元。

自2024年以来，厄瓜多尔一直处于国内武装冲突状态。当时诺沃亚将犯罪团伙认定为恐怖组织，并加强了军方和警方的行动。根据内政部援引的数据，2025年该国记录了约9300起谋杀案，创下纪录。

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