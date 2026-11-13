在波兰，PZPN主席切萨雷·库莱沙表示，国家足球队主教练扬·乌尔班拥有有效合同。据Interia Sport报道，库莱沙拒绝就球队即将进行的比赛前可能更换教练的传闻发表评论。

国家联赛比赛前的声明

PZPN负责人指出，他认为在比赛前夕谈论教练的未来并不合适。他还表示，希望波兰国家队在接下来的两场比赛中获胜。

该声明于周五作出，距离波兰在国家联赛客场对阵罗马尼亚的比赛还有一天。此后，波兰队将于周二在弗罗茨瓦夫的Tarczyński Arena体育场对阵瑞典。

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球队成绩

据该媒体报道，在乌尔班执教取得令人鼓舞的开局后，波兰队在世界杯附加赛决赛中以2:3负于瑞典。在友谊赛中，球队以0:2不敌乌克兰，并以2:2战平尼日利亚。

在对阵波斯尼亚和黑塞哥维那、瑞典及罗马尼亚的四场国家联赛比赛中，波兰国家队取得了四分。Interia Sport写道，鉴于这些成绩，部分专家开始批评教练的决定，尤其是他的人员选择和比赛中的行动。瑞典在数月内两次击败波兰。

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