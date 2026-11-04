在美国，总统唐纳德·特朗普对中期选举结果作出回应。据《财富》杂志报道，民主党在此次选举中重新夺回了众议院和参议院的控制权。特朗普在Truth Social上表示，他的名字并未出现在选票上，如果有他的参与，共和党人本会以巨大优势获胜。

特朗普候选人的失利

该刊物指出，数名由特朗普亲自挑选的参议院候选人落败。其中包括得克萨斯州的肯·帕克斯顿、北卡罗来纳州的迈克尔·沃特利、佐治亚州的迈克·柯林斯以及南卡罗来纳州的达琳·格雷厄姆。

特朗普支持的州长候选人也告负：俄亥俄州的维韦克·拉马斯瓦米和加利福尼亚州的史蒂夫·希尔顿。与此同时，拜伦·唐纳兹以微弱优势赢得佛罗里达州州长选举。

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批评党内人士和福克斯新闻

特朗普还批评了得克萨斯州州长格雷格·阿博特，后者竞选第二个任期失败。总统称阿博特为RINO——共和党人用来贬称被认为不够保守的政治人物的词语——并表示，他回到了此前的政治路线。

一名未具名的白宫官员在接受NewsNation采访时，将这一结果与特朗普未出现在选票上以及候选人的质量联系起来。该官员称，总统比许多候选人自己更积极地为他们助选。

特朗普还对福克斯新闻的选举报道表示不满，称该电视台给予其批评者过多关注。他还单独批评了福克斯新闻的民调，并声称他自己的支持率仍然很高。

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