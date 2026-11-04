唐纳德·特朗普总统表示，在民主党在中期选举后赢得众议院和参议院控制权后，他不计划改变其内阁组成。The Hill报道。

特朗普不将失利与内阁挂钩

在周二深夜接受福克斯新闻采访时，特朗普回答了有关投票结果公布后可能进行人事调整的问题。他表示，共和党的失利与其内阁的工作无关。

总统称，这一结果是某一时刻在选民中占主导地位的情绪所致。特朗普还强调，无论总统是民主党人还是共和党人，现任总统所属政党通常都会输掉中期选举。

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对选举结果的解释

特朗普还将共和党的失利与他的名字未出现在选票上联系起来。周二早些时候，他在Truth Social上写道，如果有他参与，共和党人将以巨大优势获胜。同时，他表示，选民不喜欢该党的候选人。

据该媒体报道，今年政府内部已经发生人事变动：特朗普解雇了前国土安全部长克里斯蒂·诺姆和前司法部长帕姆·邦迪。CBS News也报道称，一些特朗普助手认为，国防部长皮特·赫格塞思可能会因该党的选举失利而成为总统不满的对象。

特朗普还对《华尔街日报》表示，与伊朗的战争是共和党失利的因素之一。民主党获得了对国会两院的控制权，其中包括在得克萨斯州、南卡罗来纳州和堪萨斯州的参议院选战中取得重要胜利。

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