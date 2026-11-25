唐纳德·特朗普总统周二祝演员罗伯特·帕丁森在其新版詹姆斯·邦德角色中取得成功。据《国会山报》报道，特朗普在椭圆形办公室与记者交谈时表示，帕丁森看起来不错，并祝他成功。

关于帕丁森的谈话

据《纽约邮报》报道，总统要求其顾问娜塔莉·哈普为他拿来有关帕丁森的材料。他还询问这名秘密特工是否是保守派。哈普回答说，他“是好的”，而特朗普指出，他喜欢喜欢他的人。

这些打印材料中包括特朗普2012年10月在社交网络X（当时名为Twitter）上发布的一则帖子。在该帖子中，这位当时的商人评论了帕丁森与其《暮光之城》搭档克里斯汀·斯图尔特的分手，并敦促这名演员不要恢复关系。特朗普现在告诉记者，那是很久以前的事了。

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在电影《暮光之城：破晓（下）》上映期间，特朗普也曾多次谈及帕丁森。之后，这名演员在接受《娱乐周刊》采访时称，这些帖子的作者成为总统一事令人感到超现实。

新任007特工扮演者

上周，亚马逊米高梅影业宣布，帕丁森将在这部已有64年历史的电影系列中饰演新版007特工。据《国会山报》报道，他将成为饰演该角色的第七位演员。肖恩·康纳利是第一位饰演詹姆斯·邦德的演员，他在1962年的电影《诺博士》中出演该角色；最后一次饰演该角色的是丹尼尔·克雷格，出演了2021年的《无暇赴死》。

这部新电影将是亚马逊在2022年收购米高梅影业后推出的首部邦德电影。该项目将由曾参与《沙丘》三部曲的丹尼斯·维伦纽瓦执导。

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