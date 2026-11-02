美国总统唐纳德·特朗普表示，如果民主党在11月3日的中期选举后赢得国会一院或两院的控制权，他将否决民主党的法案。他在接受Pod Force One播客采访时作出上述表示，NDTV World报道。

在回答有关与由民主党控制的国会合作的问题时，特朗普表示，他可能会成为“否决先生”。他说，他不会允许民主党人毁掉一切。

否决后的谈判

特朗普解释说，他将否决民主党人送交他签署的法案。他认为，在持续否决一个月或两个月后，他们可能会同意进行谈判并达成协议。

总统还指出，共和党人和民主党人此前不得不达成协议，以通过立法决定。与此同时，他表示希望共和党能够保持对国会的控制权。特朗普补充说，如果共和党人没有获胜，他将否决所有送到他手中的法案。

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国会选举

在11月3日的中期选举中，众议院全部435名议员和参议院100名议员中的35名将进行选举。目前，共和党在众议院拥有微弱多数，民主党需要获得三个席位才能取得对众议院的控制权。

总统否决权允许美国国家元首否决由国会通过的法案。如果众议院和参议院三分之二的议员投票支持该立法倡议，国会可以推翻否决。自第二个总统任期开始以来，特朗普已两次行使否决权；在第一个任期内，他否决了10项法案。

在同一次采访中，特朗普表示，如果有这样的机会，他希望再次竞选总统。他提到了美国宪法第二十二修正案，该修正案不允许同一人当选总统超过两次。

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