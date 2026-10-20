美国总统唐纳德·特朗普呼吁将新墨西哥州更名为“新美国”。据阿纳多卢通讯社报道，他在Truth Social平台发文称，该州名称应立即更改，因为新墨西哥州是美国的一部分，而不是墨西哥的一部分。

总统的理由

特朗普称，“新美国”这一名称将为该州增添声望和价值。他表示，更名可能有助于提高房产价值和居民收入，并增强他们在向美国国旗致敬时的自豪感。

总统于9月首次提出这一建议。当时，他也称“新美国”是美国西南部这个州更具声望的名称。

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更名需要修改宪法

特朗普无法单方面改变该州名称：为此需要修订《新墨西哥州宪法》。该州民主党籍州长米歇尔·卢汉·格里沙姆在总统上个月首次提出这一想法时予以拒绝。

此前的名称提议

有关新墨西哥州的倡议成为特朗普一系列有关为地理实体更名提议中的又一项。2025年1月，他签署行政命令，要求美国联邦当局使用“美国湾”这一名称取代“墨西哥湾”。

8月，特朗普还签署行政命令，要求联邦机构将与美国和加拿大接壤的安大略湖更名为“美国湖”。在10月10日田纳西州的一场集会上，他还提出可以将大西洋或太平洋命名为“特朗普洋”或“美洲洋”。特朗普在周五佐治亚州的一场集会上表示，他曾开玩笑地询问谷歌，能否将其中一个大洋改名为“特朗普洋”。

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