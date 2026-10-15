在美国，总统唐纳德·特朗普指控密歇根州民主党联邦参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德是“穆斯林兄弟会”组织成员。埃尔-赛义德否认了这些说法。The National报道。

特朗普的声明

特朗普于周四在白宫作出这一声明，距离11月3日的中期选举不到三周。他还多次称阿卜杜勒·埃尔-赛义德为“穆罕默德”。据该媒体报道，民调显示，这名民主党人以微弱优势领先于他的共和党对手、特朗普的盟友迈克·罗杰斯。

密歇根州是选举前联邦参议院选战受到密切关注的州之一，这次选举将决定谁控制美国国会。该州约有30万阿拉伯裔美国人居住。如果获胜，埃尔-赛义德将成为首位当选美国联邦参议员的穆斯林。

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候选人的回应

埃尔-赛义德是埃及移民之子。他在接受NBC采访时表示，自己与“穆斯林兄弟会”没有任何关联。他说，父母在他年幼时离婚，抚养他的是他的美国继母。这名候选人还称，将一则社交媒体帖文用作证据是不严肃的。

美国媒体本周援引了据称属于埃尔-赛义德同父异母或同母异父姐妹的帖文，其中提到他的母亲是该组织的支持者。在上周的辩论中，罗杰斯还指控埃尔-赛义德与中东武装组织有关联，并称他没有谴责哈马斯和“穆斯林兄弟会”。作为回应，埃尔-赛义德敦促罗杰斯直接说出其怀疑；据他所说，罗杰斯在整场辩论中一直在暗示这一怀疑。

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