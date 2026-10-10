墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆在国家宫与美国商界代表及美国大使罗纳德·约翰逊举行会晤。会谈聚焦投资环境、贸易以及“墨西哥计划”（Plan México）经济战略，而双方未与大使讨论安全倡议。

据Mexico News Daily报道，谢因鲍姆表示，她将于稍后与约翰逊讨论安全问题。美国商会和墨西哥美国商会（AmCham）的代表参加了此次会晤。

投资与贸易

谢因鲍姆表示，与会者讨论了企业的担忧、新的收入法、贸易诉求以及在墨西哥进行商业投资的条件。墨西哥商业协调委员会主席何塞·梅迪纳·莫拉，以及区域经济发展和生产转移咨询委员会协调人阿尔塔格拉西亚·戈麦斯·谢拉也出席了会晤。

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AmCham主席奥斯卡·德尔·库埃托表示，该组织有意推动墨西哥政府与私营部门开展更紧密的合作。他还将安全、投资和更广泛的企业参与列为重要议题。数项投资协议已经敲定，预计将于稍后公布；美国代表团则获介绍有关“墨西哥计划”的详细信息，该计划是一项促进经济发展、工业化和区域增长的战略。

警察学院问题

此次会晤正值墨西哥和美国根据《美国—墨西哥—加拿大协定》（USMCA）审查贸易关系之际。AmCham此前曾表示，该协定应促进更深入的区域一体化，并保持三国经济体的竞争力。

与此同时，媒体讨论了约翰逊10月2日参加克雷塔罗州国际警察培训学院开工仪式一事。该大使和州长毛里西奥·库里因可能未获得法律规定的联邦许可而受到批评。谢因鲍姆曾表示，州政府未经联邦政府和外交部批准，不能达成国际安全安排或启动此类学院。约翰逊同意近期与外交部长罗伯托·贝拉斯科会面，讨论该学院以及其他安全和边境问题。

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