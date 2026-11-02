在南卡罗来纳州，共和党众议员拉尔夫·诺曼的支持者发起了“Write-In Ralph”运动，呼吁选民在11月3日的美国参议院选举中将他的名字写入选票。这一倡议针对获总统唐纳德·特朗普支持的共和党候选人、参议员达琳·格雷厄姆，半岛电视台报道。

该运动的组织者之一、28岁的该州居民埃弗里·米尔顿表示，一些保守派选民对特朗普感到失望，不愿支持格雷厄姆。他说，活动人士希望在参议院看到一位能够独立评估政治决定，而非只是同意党内领导层意见的政治人物。

任命与初选

7月11日，共和党参议员林赛·格雷厄姆去世后，达琳·格雷厄姆被任命进入参议院。她起初表示将在剩余任期内完成他的工作，但数天后特朗普敦促她竞选完整的六年任期。随后，格雷厄姆宣布参选，并在8月的共和党初选中击败诺曼。

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诺曼在众议院代表南卡罗来纳州第五国会选区。他在初选失利后多次拒绝与格雷厄姆共同举行竞选活动。他对《华尔街日报》表示，这名候选人必须“赢得选票”，而她的竞选团队正试图“扶持一名候选人”。

竞争激烈的选战

根据《纽约时报》/锡耶纳学院10月的一项民调，格雷厄姆与民主党候选人安妮·安德鲁斯在可能投票的选民中均获得48%的支持。在自称为独立选民的人群中，安德鲁斯领先格雷厄姆20个百分点。

该州选举委员会表示，近95万人提前投票，这是南卡罗来纳州中期选举的纪录。2022年参议院选举中，写入候选人的得票仅占全部投票总数的0.1%。

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