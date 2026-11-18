萨塞克斯公爵表示，如果因俄罗斯构成的威胁而产生相应需求，他准备再次穿上军装，重返英国武装部队服役。 他在上周对利沃夫进行未公开访问期间，接受《每日电讯报》采访时透露了这一消息。

王子强调，英国境内虽未遭受直接炮击，但这并不意味着该国无需对抗侵略者。

“虽然没有无人机、子弹和导弹飞向我们，但这并不意味着我们不在战争状态中，”他强调道。

哈里表示，尽管欧洲各国已意识到俄罗斯威胁的严重性，但欧洲大陆内部仍存在爆发冲突的风险。在这种情况下，退伍军人必须做好再次挺身捍卫国家的准备。

“如果有人要求我重新入伍，如果出现这种需要，我将百分之百地出现在那里，与我的退伍军人同事和现役军人一起为祖国效力，”这位公爵表示。

哈里王子曾在英国军队服役十年，期间曾两次作为“阿帕奇”攻击直升机飞行员前往阿富汗的冲突热点地区，并于2015年结束了军旅生涯。 自俄罗斯全面入侵以来，这已是他第四次访问乌克兰。

来源：《每日电讯报》。

英国哈里王子未公开造访了乌克兰的利沃夫，并在一家康复诊所会见了受伤的战争老兵。据消息人士透露，在与军人交谈时，他表示他们必将赢得这场战争。

哈里王子在第四次访问乌克兰期间，于11月15日在利沃夫举行的康复会议上发表演讲，并坚信乌克兰人将在战争中获胜，并建立一个繁荣的国家。

11月15日，英国哈里王子抵达利沃夫参加全乌克兰不屈者运动会，在轮椅橄榄球比赛期间亲自为乌克兰军人及退伍军人加油助威。

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