俄罗斯最大电商平台Wildberries的卖家们纷纷投诉款项未到账。据他们称，该公司不仅未支付因无人机袭击而损毁商品的赔偿金，甚至连已售出商品的款项也未结算。

Wildberries的卖家们在社交媒体和私下交谈中抱怨称，他们不仅拿不到被烧毁商品的赔偿金，连已售商品的款项也收不回来。而且根本无法从公司那里得到任何消息：公司对投诉完全不予理会。

“无论是大卖家还是小卖家，都无法联系到公司内部的任何人：客服只会用模板回复，更多时候则直接忽略这些诉求，”该报道指出。

“WB根本就是抛弃了我们，而我们对此无能为力，”服装品牌Finn Flare的老板克塞尼娅·里亚索娃特别指出。

在7月Wildberries仓库发生首批火灾后，她曾将损失估算为1亿卢布，而现在她表示，该电商平台的仓库中，其公司价值2亿卢布以上的商品已被烧毁。

“但我们不仅没拿到钱，甚至连一句支持的话、一个承诺，或是任何优惠都没有，”里亚索娃在她发布在社交媒体上的视频中抱怨道。

Finn Flare并未提出降低佣金或WB银行贷款利率的方案。尽管该电商平台代表最初曾表示，此类支持措施是可能的。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

在俄罗斯，Wildberries公司表示，欧盟针对其创始人兼首席执行官塔季扬娜·金（Tatyana Kim）实施的新一轮制裁不会影响该电商平台的运营。

俄罗斯电商平台Wildberries的卖家们表示，该公司拖欠了已售商品的款项，总额约为200亿卢布。

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