在美国，无党派选举预测机构Sabato’s Crystal Ball在选举活动的最后一周将16场众议院选战的评级调整为更有利于民主党。正如The Hill报道，弗吉尼亚大学政治中心的这一项目仅在10月就将近50场选战的评级调整为有利于民主党。

更多竞争激烈的选区

肯塔基州和蒙大拿州的开放选区，以及密苏里州、弗吉尼亚州、科罗拉多州和宾夕法尼亚州由现任共和党人占据的选区，被列入没有明显热门人选的选战类别。在这些选区中的许多地区，唐纳德·特朗普在2024年总统选举中以两位数优势获胜。

得克萨斯州第15国会选区的评级从没有明显热门人选的类别调整为倾向民主党。现任共和党籍众议员莫妮卡·德拉克鲁兹在那里与民主党候选人、特哈诺音乐表演者鲍比·普利多竞争。特朗普在2024年以近20个百分点的优势赢得该选区。

在宾夕法尼亚州，两个由现任共和党人占据的选区——第1和第8选区——以及另外两个竞争激烈的选区的评级都向民主党方向调整。根据Crystal Ball的计算，民主党可能在该州赢得多达四个席位，而要获得众议院控制权，他们需要赢得三个席位。

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参议院和州长选战

The Hill的合作伙伴Decision Desk HQ估计，民主党赢得众议院多数席位的概率为80%。Crystal Ball还将三场参议院选战和两场州长选战的评级调整为对他们有利。

在佛罗里达州，参议院选战从共和党稳操胜券调整为共和党可能获胜。Crystal Ball援引了提前投票数据，其认为这些数据对民主党来说令人鼓舞。参议员达琳·格雷厄姆争取完整参议院任期的竞选，被评为倾向共和党，而非共和党可能获胜。在北卡罗来纳州，争夺一个空缺参议院席位的选战评级从倾向民主党调整为民主党可能获胜；据Crystal Ball评估，州长罗伊·库珀在这场竞选中领先。

在亚利桑那州，民主党籍州长凯蒂·霍布斯的连任目前被评为民主党可能获胜。在佛蒙特州，共和党籍州长菲尔·斯科特的选战评级从共和党可能获胜调整为倾向共和党。Decision Desk HQ给出民主党获得参议院控制权的概率为57%。

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