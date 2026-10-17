在肯尼亚，检方请求高等法院判处牧师保罗·恩滕格·麦肯齐及另外30名被告有罪，他们涉及沙卡霍拉191人死亡案。据控方称，死者包括190名儿童和1名成年人。法院预计将于周一宣布裁决，Nation Kenya报道。

控方立场

检察官称，麦肯齐也被称为Mtumishi、Nabii和Papaa，他命令追随者绝食至死，并让他们相信这样就能在天堂见到耶稣基督。控方认为，这些死亡是一次出于宗教动机的协调绝食的结果，被告在其中承担了不同角色。

国家检方表示，在99%的案件中，受害者可能死于饥饿，另有两起死亡是由他人的直接行为造成的。检察官还援引了有关自杀约定的证词，以及父母口头指示孩子进入maombi——祈祷的证词；控方称，这意味着绝食至死。

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在调查期间，国家机构发现或挖掘了超过429具遗体，对物证进行了法医检验，并分析了事发地点的记录。检方表示，已记录约400份证词，120名证人在案件中作证。更广泛的调查导致95人因谋杀、有组织犯罪、激进化和侵害儿童罪行而被起诉。

辩方论点

辩方敦促法院宣告全部31名被告无罪，称检方未能在排除合理怀疑的标准下证明谋杀指控。律师坚持认为，并非所有案件都妥善确认了死者身份和死因，关于饥饿的结论部分基于推测。

法院须评估死亡原因、被告的非法行为以及作出谋杀罪有罪判决所需的故意是否已得到证明。

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